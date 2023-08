Nuoto: Fuschini campione italiano nei 100 rana

Il nuotatore Lorenzo Fuschini (Sds), classe 2007, si è laureato campione d'Italia 'Ragazzi' nei 100 rana ai Campionati Italiani di Categoria al Foro Italico di Roma; nei 200 rana ha vinto invece la medaglia d'argento.

Fuschini era appena rientrato dai Giochi Olimpici Giovanili Eyof 2023 disputati a Maribor (Slovenia), dove aveva conquistato due medaglie d'oro con la nazionale giovanile nelle stesse specialità.

"Sono estremamente soddisfatto del percorso che ha portato Lorenzo a gareggiare prima per la nazionale e poi per il proprio club - ha spiegato il tecnico Mattia Trignani - ottenendo questi strepitosi risultati e soprattutto una crescita psicofisica di rilevante importanza, poiché non è assolutamente semplice star lontani da casa quindici giorni e gareggiare in queste due manifestazioni così di alto livello. Lorenzo è un ragazzo estremamente generoso, talentuoso, caparbio, ha dato tutto per la nostra nazionale e per il nostro club. Ho visto davvero in lui una crescita da vero professionista e gli auguro davvero di confrontarsi sempre di più con il nuoto di altissimo livello."



