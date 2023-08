Di Campli è il Mastrogiurato 2023 a Lanciano

Ad impersonare il Mastrogiurato 2023 è Donato di Campli, 57 anni, avvocato, procuratore sportivo e imprenditore turistico, nonché presidente di Lancianofiera.

L'annuncio è stato fatto oggi in municipio dal presidente dell'associazione il Mastrogiurato Mario la Farciola, alla presenza del sindaco Filippo Paolini. La 41/a rievocazione storica si svolgerà domenica 3 settembre, con oltre 600 figuranti in costume d' epoca.

"Fiero ed onorato di vestire i panni del Mastrogiurato, per la mia Lanciano"- ha detto Di Campli. La settimana medievale inizierà domenica 27 agosto, con la tenzone tra i quattro quartieri storici di Lanciano, e proseguirà con il mercato medievale internazionale, con la presenza di delegazioni straniere provenienti dall'Italia, Ungheria, Germania e Slovenia. La manifestazione del Mastrogiurato, la prima nata in Abruzzo, ricorda il personaggio storico di diritto, con poteri civili e penali, che sovrintendeva le famose fiere medievali lancianesi che richiamavano mercanti dall'Oriente, bacino Mediterraneo, costa Dalmata e Venezia. Il suo ruolo, istituito da Carlo II D'Angiò nel 1304, era vigilare sulla regolarità dei mercati e controllare che non venissero falsificati pesi e misure. "Il Mastrogiurato - ha detto il sindaco Paolini - non è folklore o fantasia, ma rappresenta il passato mercantile di Lanciano, su base storica".



