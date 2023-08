Comune Sulmona stanzia 150mila per mettere a norma il canile

Il Comune di Sulmona mette in regola il canile comunale di Noce Mattei e 15 cani saranno trasferiti nella struttura di Sante Marie (L'Aquila). È quanto prevede il piano approntato dal Comune a seguito degli esposti e delle segnalazioni delle associazioni che nelle scorse settimane avevano protestato davanti ai cancelli della struttura che non risulta registrata nell'albo regionale. La ventennale anomalia è emersa in fase di istruzione della gara pluriennale. Per questo il Comune è stato costretto a correre ai ripari. Con una manovra di bilancio da 150 mila euro saranno svolti a breve una serie di interventi che prevedono il ripristino gli spazi degli ambulatori, l'innalzamento delle reti esterne e interne per decine di centimetri, la rimozione delle superfetazioni abusive e la costruzione di box per l'isolamento dei cani.

Inoltre, dal momento che la struttura ha superato la capienza delle 150 unità, a seguito dei controlli di Asl e Nas, 15 animali lasceranno Noce Mattei per essere trasferiti nel canile di Sante Marie. "Siamo stati destinatari di polemiche, ma questa manovra di bilancio conferma l'attenzione dell'amministratore comunale nel voler sanare uno stato di irregolarità ventennale" commenta il sindaco, Gianfranco Di Piero.



