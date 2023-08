A San Pio delle Camere la "Festa dei solchi"

Sperimentarsi coltivatori di zafferano per un giorno, pulire e piantare i bulbi sotto la guida dei produttori, ascoltare la storia della spezia soprannominata "l'oro rosso d'Abruzzo". È la "Festa dei solchi", alla sua ottava edizione sabato 5 agosto alle 17, nella zona del cimitero di San Pio delle Camere (L'Aquila), organizzata dall'associazione "Le vie dello zafferano".

In questo periodo i coltivatori dei 13 comuni dello Zafferano dell'Aquila Dop iniziano a piantare la spezia che fiorisce tra ottobre e novembre. È in programma per il 28 e il 29 ottobre l'appuntamento con la seconda parte dell'iniziativa per la raccolta e la trasformazione della spezia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA