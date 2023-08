Terna, concluso il monitoraggio rete elettrica aerea Abruzzo

Terna ha concluso le attività di monitoraggio della rete elettrica in Abruzzo. Con l'utilizzo degli elicotteri della flotta aziendale sono stati ispezionati circa 2160 km di linee aeree di cui circa 743 km solo nell'area dell'Aquila, per un totale di 131 elettrodotti a 60, 130, 220 e 380 kV. Il costante monitoraggio e la manutenzione dei propri asset è una priorità per la società guidata da Giuseppina Di Foggia che per queste attività investe complessivamente ogni anno circa 50 milioni di euro.

L'ispezione aerea consente di verificare l'eventuale presenza di anomalie su conduttori e sostegni al fine di garantire la piena efficienza del servizio, permettendo di analizzare circa 240 km di linee in una sola giornata contro i 15 km delle ispezioni a terra che restano comunque strumento fondamentale per l'individuazione di eventuali anomalie dall'alto non riscontrabili. Entro fine 2023 Terna avrà sorvolato e ispezionato, con tecnologia infrarosso, circa 70.000 Km di elettrodotti in alta tensione, effettuando un'analisi completa della rete regionale.

Per poter eseguire queste attività di monitoraggio, la Società che gestisce la rete elettrica nazionale si è dotata di sette elicotteri caratterizzati dai nomi di esemplari dell'avifauna italiana: Gheppio, Assiolo, Cuculo, Ghiandaia, Cicogna, Nibbio e Falco. Dopo le attività di monitoraggio in volo, seguono verifiche dei dati raccolti tramite l'elaborazione da parte di un sistema informativo di tipo DSS (Decision Support System) che supporta la catena decisionale del processo di mantenimento degli impianti proponendo azioni di monitoraggio, manutenzione e sostituzione asset.

Per la gestione di questa strumentazione, decine di professionisti provenienti dalle Unità Impianti di Terna su tutto il territorio nazionale sono sottoposti a un periodo di addestramento nel polo formativo della Società situato presso la sede aziendale della Marcigliana, a Roma. Al termine della formazione viene rilasciata la qualifica di "specialista di ispezione eliportata", rinnovata ogni anno a seguito di un corso di aggiornamento. Attualmente fanno parte del team tecnico per le ispezioni 33 professionisti, con un'età media di 38 anni.





