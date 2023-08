'Premio Tommaso da Celano' il 4 al Castello Piccolomini

Un evento che coniuga cultura e solidarietà, al via il "Premio Tommaso da Celano", alla sua terza edizione, nell'ambito del Festival Adarte, domani 4 agosto alle 21.30 al castello Piccolomini di Celano (L'Aquila), per la direzione artistica di Davide Cavuti, musicista, compositore e regista. A ricevere il premio saranno l'attore Giancarlo Giannini, i giornalisti Giacinto Pinto (Tg1) e Flavia Filippi (La7), la cantante Grazia Di Michele, il fotografo Emanuele D'Ancona, l'Anfass (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) di Avezzano (L'Aquila).

"Unire la bellezza dei nostri territori con la cultura e con i suoi grandi personaggi è fondamentale. Ed è quello che intendiamo fare. Tommaso da Celano è stato il primo biografo di Francesco d'Assisi, è stato frate e ha predicato la pace e l'uguaglianza" spiega Cavuti.

Ideatore dell'iniziativa con Antonella De Santis, assessore alla Cultura del Comune di Celano, Cavuti ha ricevuto di recente il premio "Cinema and Literature Award" dall'Italian Contemporary Film Festival (Icff) di Toronto per il suo lavoro su Ennio Flaiano e per il suo libro "Questo amore purissimo".

L'artista è noto per le sue opere che valorizzano grandi artisti abruzzesi del passato e per le musiche e le regie realizzate per Michele Placido, Lino Guanciale, Daniele Vicari, Giorgio Albertazzi, Arnoldo Foà.



