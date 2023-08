Perdonanza: Mazzi, importante per tradizione e spiritualità

"La Perdonanza è importante per i valori che ha dentro, che sono i valori della tradizione e anche un concetto di spiritualità di cui il nostro tempo ha bisogno.

Il fatto di presentarla qui a Roma, nella sala più importante del ministero della Cultura, è proprio per rimarcare questa valenza nazionale che ha per noi questo evento". Così il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, intervenendo alla conferenza stampa, nella sede del ministero a Roma, per presentare in anteprima nazionale l'edizione numero 729 della Perdonanza Celestiniana che si terrà all'Aquila dal 23 al 30 agosto prossimi.

"Un'iniziativa importante a cui io darò sostegno aiuto e promozione anche per i prossimi anni" ha aggiunto Mazzi sottolineando che anche per la presenza degli sbandieratori si è trattato di "una conferenza stampa bella ed estetica, capita di rado, ma è importante anche diffondere un senso festoso perché la cultura deve essere festa".



