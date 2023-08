Perdonanza: Marsilio, è tempo che sia conosciuta nel mondo

"Sono più di sette secoli che questo evento, unico al mondo, si celebra. Per troppo tempo è rimasto confinato dentro gli spazi di una città, di una provincia o al massimo di una regione. Lo scorso anno, con la presenza onorevole del sommo pontefice, c'è stato finalmente un riconoscimento ai più alti vertici della chiesa cattolica. È tempo che anche a Roma, in tutta Italia e nel mondo ci si accorga davvero della profondità di questo messaggio di pace e fratellanza e dell'importanza di questo evento che si ripete".

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenendo alla conferenza stampa, nella sede del ministero della Cultura a Roma, per presentare in anteprima nazionale l'edizione numero 729 della Perdonanza Celestiniana che si terrà all'Aquila dal 23 al 30 agosto prossimi.

"Insieme al sindaco Biondi abbiamo lavorato in questi anni alla Perdonanza Celestiniana per accrescerne la dimensione e il ruolo - ha continuato il governatore - Alla fine di questa edizione ci metteremo a lavorare per la prossima per progettare e programmare le cose fatte ancora meglio, contando sul sostegno della Regione e del governo. In questo senso non è un caso la presenza del ministro, che è venuto a salutarci e che ringraziamo" ha concluso Marsilio che ha invitato a visitare L'Aquila, ricostruita più bella di prima, durante la Perdonanza e negli altri periodi dell'anno.



