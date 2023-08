Perdonanza, Biondi, felice per riconoscimento a L'Aquila

"Oggi sono felice per il riconoscimento dato alla Perdonanza nella patria della cultura mondiale. È il segnale che L'Aquila, in questi anni, grazie al lavoro del Comitato, ha saputo raccogliere il messaggio di pace, fratellanza, solidarietà, attenzione ai più fragili di papa Celestino V". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, nel presentare a Roma, nella sede del ministero della Cultura, l'edizione numero 729 della Perdonanza Celestiniana, in programma all'Aquila dal 23 al 30 agosto prossimi.

"Sono contento perché L'Aquila ha molti amici in campo nazionale e non è un caso la presenza del ministro Sangiuliano che è venuto a salutarci - ha proseguito il sindaco -. In questi anni L'Aquila ha saputo meritarsi il riconoscimento dell'Unesco e soprattutto, lo scorso anno, la visita del Santo Padre. E poi il francobollo dedicato che incarna perfettamente il messaggio di Celestino, il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dall'alluvione".

Nel merito del programma, il sindaco ha sottolineato che anche quest'anno ci saranno gli eventi canonici: l'accensione del fuoco del Morrone per l'inizio della manifestazione, li rito solenne dell'apertura della porta Santa e poi la parte di spettacolo, con eventi dedicati ai giovani: Mamhood e Mr Rain e la serata finale con un concerto di Gianni Morandi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA