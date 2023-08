Investe pedoni e fugge, caccia al pirata a Castel di Sangro

Investe una coppia di anziani in pieno centro e poi si dà alla fuga, approfittando della concitazione del momento. È caccia al pirata della strada a Castel di Sangro (L'Aquila) dove, nella città blindata per il ritiro estivo del Napoli Calcio, è avvenuto un incidente stradale in via Porta Napoli. Fortunatamente solo qualche contusione per i due. Da una prima ricostruzione l'automobilista, alla guida di una Fiat Escort, si sarebbe immesso a tutta velocità da via XX Settembre sull'arteria principale di via Porta Napoli travolgendo i due che stavano attraversando la carreggiata a pochi passi dalle strisce pedonali. Approfittando della confusione e senza preoccuparsi della sorte dei due pedoni, l'uomo avrebbe ripreso la marcia, allontanandosi.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro che nelle prossime ore raccoglieranno la querela contro ignoti delle due persone investite.

L'automobilista rischia un'imputazione per fuga da incidente e omissione di soccorso. I Carabinieri stanno procedendo ad acquisire le sommarie informazioni di alcuni testimoni. Si procederà anche al controllo delle telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze.



