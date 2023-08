Giostra Europea per la pace a Sulmona il 5 agosto

Una nuova Giostra d'Europa, nel nome della pace e nello spirito di Celestino V. La manifestazione cavalleresca internazionale di Sulmona da quest'anno, sua 21/a edizione, cambia nome e diventa Giostra Europea per la pace. Appuntamento sabato 5 agosto. Alle 10, nell'aula consiliare del Comune di Sulmona, cerimonia di benvenuto alle delegazioni estere: Burghausen (Germania), Zante e Corfù (Grecia), Colchester (Inghilterra), Cesky Krumlov (Repubblica Ceca), Teruel (Spagna) e San Marino. Alle 20 il corteo con un centinaio di figuranti delle delegazioni ospiti, partenza dalla Cattedrale di San Panfilo. Alle 21 gare cavalleresche in piazza Maggiore.

La Giostra europea è anche Giostra dei Borghi più belli d'Italia, giunta alla 15/a edizione. I gruppi in gara saranno così abbinati: Borgo Pacentrano- Cesky-Pettorano; Borgo San Panfilo-Burghausen-Pacentro; Borgo della Tomba-Teruel-Bugnara; Porta Manaresca-San Marino-Villalago; Porta Filiamabili-Corfù-Introdacqua; Porta Bonomini-Colchester-Scanno; Porta Japasseri-Zante-Anversa. Parteciperanno anche l'associazione Marsica Medievale e il Palio delle Torri di Mosciano Sant'Angelo. "Da quest'anno la Giostra d'Europa diventa Giostra Europea per la pace - ha spiegato Luisa Taglieri, responsabile della manifestazione - Lo scorso anno abbiamo lanciato il messaggio di unione tra i popoli in nome di Celestino V. Il Parlamento europeo ha colto l'importanza dell'evento, patrocinandolo e evidenziandone il valore legato alla pace, come sottolineato dal Presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola nella motivazione che accompagna il patrocinio".

La nuova Giostra avrà anche un suo palio, che ogni anno aprirà il corteo e sarà portato dai bambini della Cordesca. Il palio della pace è opera della pittrice di Introdacqua Loreta Almonte. "Il lavoro - ha spiegato l'artista - è ispirato alla figura di Celestino V che campeggia al centro del Palio, con il suo viso dolce e austero al tempo stesso. Poi ci sono l'eremo sul Morrone e l'Abbazia, la colomba della pace che vola verso il libro col suo stemma e il logo della Giostra europea e il cerchio con le 12 stelle della bandiera d'Europa".



