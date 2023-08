Solidarietà e musica, raccolti 3.330 euro per Autismo Abruzzo

Sportello di ascolto e attività del "Progetto Davide", acronimo per 'Donare all'Autismo Valore, Inclusione, Diritto ed Emozioni': andranno a sostenere queste due realtà i 3.300 euro dell'assegno simbolico consegnato al presidente dell'associazione Autismo Abruzzo onlus, Dario Verzulli, quale ricavato dalla vendita di un doppio cd - 26 canzoni di cui 22 cover e 4 inediti - realizzato da Alfredo Tursini, Diego Coia, Enrico Tiberi ed Enrico Sevi e tanti altri musicisti aquilani. La volontà di aiutare le famiglie con autismo è diventata un progetto solidale nato nel 2019 e portato avanti attraverso un concerto organizzato il 23 ottobre 2022, poi finito nel doppio cd.

Il Progetto Davide, spiega Verzulli, "è nato per elaborare opportunità per le persone autistiche e stimolare le istituzioni ad ampliare soluzioni e opportunità a favore di persone oggi destinate a un futuro pieno di ombre. Grazie all'accordo tra Autismo Abruzzo e il Comune de L'Aquila - aggiunge - diversi alloggi potranno essere utilizzati per iniziative finalizzate all'informazione sul mondo dell'Autismo, a progetti di inclusione, a supporto delle famiglie. Il progetto vedrà la realizzazione de L'Aquila Social Hub, Progetti di Vita Indipendente, Turismo come esperienza sociale, per fornire ai ragazzi autistici la possibilità di prepararsi a una vita autonoma e affacciarsi al mondo del lavoro".

Oltre 70 persone, tra musicisti, tecnici e collaboratori, hanno messo a disposizione il loro tempo libero e le loro energie a titolo completamente gratuito per il progetto. Alla consegna dell'assegno, in rappresentanza di tutti i musicisti, tecnici e amici che si sono prodigati per il progetto, Alfredo Tursini, presidente dell'associazione 'Con Alfredo onlus', Chiara Moretti vicepresidente, ed Enrico Tiberi, che si è occupato di registrazioni, missaggi e mastering del doppio cd.

"Ringraziamo di cuore Alfredo e tutti gli amici del progetto 'Solidarietà e Musica' - ha detto Verzulli - Il doppio cd è davvero bello e merita di essere acquistato per l'alto valore artistico e per l'azione solidale. Virginia, la nostra segretaria particolare, ha suggellato le operazioni di consegna dell'assegno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA