Rifiuti: Biondi, blocco di Cogesa è decisione unilaterale

Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, interviene sulla scelta del Cogesa, il Consorzio che gestisce i servizi ecologici e ambientali in Valle Peligna, di impedire ad alcuni mezzi dell'Asm Spa dell'Aquila di scaricare i rifiuti nella discarica di Noce Mattei, a Sulmona.

"Quella di non far scaricare i nostri rifiuti è una decisione unilaterale del Cogesa - afferma il primo cittadino - del tutto fuori da ogni civile rapporto istituzionale di reciproco rispetto che, come Comune dell'Aquila, abbiamo sempre perseguito". "Anche nei mesi scorsi, quando il Consorzio è di fatto rimasto orfano di governance - ricorda il primo cittadino - ci siamo prodigati per la ricerca di un accordo condiviso che permettesse di rinnovare il contratto, scaduto il 31 dicembre scorso. Mi sento tranquillo e di poter rassicurare i cittadini aquilani che di certo non vedranno i rifiuti lasciati in strada".

Per Biondi "l'interlocuzione con il Cogesa non è mai venuta meno anche - sottolinea - durante il periodo in cui il Consorzio ha dovuto fare i conti con avvicendamenti alla sua guida a suon di ricorsi e divisioni interne alla platea di amministratori.

Un'interlocuzione che prosegue e il nostro obiettivo - chiarisce il sindaco dell'Aquila - è quello di giungere a un accordo che soddisfi le esigenze di entrambe le parti, senza che nessuna debba rinunciare ai propri diritti. Qualora questo non dovesse accadere, valuteremo soluzioni alternative".



