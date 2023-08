Potenziato acquedotto di "Rio Pago", più acqua in 7 Comuni

E' stato potenziato l'acquedotto di "Rio Pago" a servizio di 7 paesi nella Marsica. I Comuni di Ovindoli, la frazione Casal Martino di Celano, due Comuni dell'altopiano delle Rocche, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio (gestiti dalla Gsa di l'Aquila), poi Massa d'Albe, la frazione di Castelnuovo di Avezzano e la frazione di Rosciolo di Magliano dei Marsi, avranno più capacità idrica grazie all'installazione di due nuove pompe presso la centrale di sollevamento. Il personale tecnico del Consorzio acquedottistico marsicano (Cam), attraverso l'utilizzo di gru, nella stazione di pompaggio "Rio Pago", ha istallato una nuova pompa orizzontale da 250 kw all'interno della centrale di pompaggio, un'altra da 100 kw è stata immersa in aggiunta alle esistenti a una profondità di 150 metri.

"Queste due nuove macchine - commenta Roberto Camasso responsabile dell'ufficio tecnico del Cam - garantiranno una portata idrica ottimale per i comuni di Ovindoli, Massa d'Albe e quelli dell'altopiano delle Rocche. In questi mesi la nuova gestione del Cam sta potenziando tutti i sistemi idrici della Marsica - continua Camasso - con l'installazione di nuovi macchinari più efficienti e meno dispendiosi, aumentando anche la capacità di trasporto dell'acqua nei comuni ad alta rilevanza turistica".

"Ringrazio il presidente Ernani e tutto il Consorzio acquedottistico marsicano per aver accolto le richieste di più Comuni - dichiara il sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli - Il potenziamento dell'approvvigionamento idrico era un'esigenza importante, questi interventi aumentano la capacità per i residenti, ma garantiscono soprattutto di sopperire la grande richiesta durante le stagioni turistiche. A breve - conclude Ciminelli - come rassicurato dal Cam, partiranno anche i lavori per la sistemazione e sostituzione di alcuni tratti della rete ormai obsoleta, riducendo gli sprechi".



