Nasce nuova Area Interna, "Piana del Cavaliere e Alto Liri"

Nasce la nuova Area Interna denominata "Piana del Cavaliere e Alto Liri", con dieci Comuni della Valle Roveto e della Piana del Cavaliere: Oricola, Pereto, Cappadocia, Rocca di Botte, Castellafume, Carsoli, Capistrello, Canistro, Sante Marie e Civitella Roveto.

L'ufficialità nel palazzo della Regione Abruzzo, alla presenza dell'assessore regionale al Bilancio e alle aree interne Mario Quaglieri.

"Essendo parte di una specifica Area Interna - ha dichiarato il sindaco di Civitella Roveto Pierluigi Oddi - sarà più semplice per gli amministratori l'accesso a diverse forme di finanziamento che puntano a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico. Personalmente - conclude Oddi - ringrazio l'ex assessore regionale Guido Quintino Liris per aver creato con celerità, con indiscussa tenace intuizione nel settembre 2022 questo progetto, e ringrazio anche l'attuale assessore Quaglieri per averci consentito di attivarla oggi, per la piena e concreta operatività".



