Naiadi, Cgil, siamo nell'incertezza. C'è preoccupazione

Lo spostamento della scadenza del bando per la gestione delle Naiadi dal 10 agosto al 18 settembre prossimo rilancia l'allarme sul futuro dell'impianto sportivo di viale Riviera Nord a Pescara. Al momento non sono state presentate offerte per le gestione delle piscine e la preoccupazione è grande. Il 31 agosto scadrà la gestione della Pretuziana. "La situazione dei lavoratori è drammatica - dichiara il segretario della Cgil di Pescara Luca Ondifero - C'è un ritardo di pagamento degli stipendi dall'aprile 2023. La certezza è che il 31 agosto, invece, scadono la gestione e l'affidamento alla società Pretuziana. La Regione Abruzzo decide di prorogare i termini per la presentazione delle offerte a una data che va oltre la concessione dell'affidamento alla società che oggi gestisce l'attività, con la conseguenza che molto probabilmente si creeranno condizioni per la chiusura, perché dopo questi giorni di agosto la società che attualmente gestisce, non avendo alcun tipo di certezze, lascerà come da contratto".

Il segretario della Cgil aggiunge: "I vari soggetti istituzionali devono mettersi insieme e dare una risposta concreta che non sia legata all'annualità, ma a un periodo molto più lungo. Non si possono chiedere evidentemente degli impegni alle società perché a noi risulta che la presentazione di questo bando ha creato problemi per richieste e condizioni troppo stringenti. Ed è questo il motivo, a quanto noi sappiamo, che ha indotto sostanzialmente a non presentare offerte a questo bando e non credo che spostare la decorrenza di un mese e mezzo possa risolvere il problema, quando c'è una mancanza strategica strutturale".



