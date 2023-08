Ater L'Aquila, al via lavori in 2 palazzine Castel di Sangro

Sono stati consegnati nei giorni scorsi i lavori per la ristrutturazione di due palazzine di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale (Ater) della provincia dell'Aquila nel comune di Castel di Sangro (L'Aquila). Si tratta di interventi finalizzati potranno essere al miglioramento sismico ed efficientamento energetico, finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), (Ater) dell'Aquila "per un grande piano di ordinaria e straordinaria manutenzione" - spiega il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell'Aquila. "Ringrazio il presidente dell'Ater, avvivato Isidoro Isidori, per l'attenzione e l'impegno al fine di poter dare il via ai lavori nel più breve tempo possibile".

La consegna è avvenuta nel corso di un sopralluogo presso le palazzine di Via Sangrina 24-26, al quale sono interventi, oltre a Caruso e Isidori, il direttore dell'Ater, Alfredo D'Ercole, il responsabile del procedimento, Isabella Tolone, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, Leonardo Scimia. In rappresentanza della Mic srl di Castel di Sangro, impresa che effettuerà i lavori in seguito all'aggiudicazione dell'appalto, sono stati presenti Francesco Gravina e Pasquale Fattore e il direttore dei lavori, Andrea Zonfa.



