A Lanciano arrivano altri big, Lazza sul palco il 3 agosto

Parte il secondo blocco di grandi eventi per il cartellone Lanciano Estate: domani sera, 3 agosto, il Parco delle Rose, vedrà in scena lo show live di Lazza 'Ouverture Summer 2023' che l'artista dei record porta in tour ad altissima intensità, dopo la conquista del secondo posto allo scorso Festival di Sanremo. Pochi i biglietti rimasti prima di toccare quota 5 mila, capienza massima della struttura stabilita dalla commissione del pubblico spettacolo.

Non ci sarà invece venerdì 4 agosto l'annunciato concerto di Nino D'Angelo. In una nota stampa di Best Eventi, che con Musica & Eventi ha organizzato la data di Lanciano, spiega che è stato cancellato per sopraggiunti motivi organizzativi indipendenti dall'artista. I biglietti saranno rimborsabili al proprio circuito d'acquisto dal 7 al 21 agosto.

Lunedì 7 agosto, invece, si passa dalla musica a uno spettacolo tra divertimento, ironia e riflessione con lo show "Amore + Iva", di Checco Zalone. Uno spettacolo totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall'inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano. Lo spettacolo è praticamente sold out con 5 mila presenze.

Come nel caso dei precedenti concerti a luglio, di Biagio Antonacci e il duo Antonello Venditti - Francesco De Gregori, fan in arrivo da Abruzzo e regioni limitrofe. Ma già da stasera parco Villa delle Rose si anima con uno show aggiuntivo, sempre promosso dalla Musica & Eventi, con il TeenageDream party, con i duetti di Camp Rock e le coreografie di High School Musical. Una vera e propria festa per giovani e non solo, organizzata nell'ambito del Costa Dei Trabocchi Fest, con la presenza di Brenda Asnicar, attrice e cantante argentina, nota per il ruolo di Antonella Lamas Bernardi, l'antagonista della telenovela argentina Il mondo di Patty.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA