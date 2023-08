Vasto incendio nel Pescarese, in azione i Vigili del Fuoco

Vigili del fuoco impegnati con diverse squadre e un elicottero nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio scoppiato poco prima delle 13 a Bolognano (Pescara), in località Colle Morte. A bruciare, in un area di circa 20 ettari, sono sterpaglie. Le fiamme, che spinte dal vento si sono propagate rapidamente, non sono distanti da alcune abitazioni, già messe in sicurezza dai Vigili. Intervenuti anche la Protezione Civile e i Carabinieri. Presente il sindaco Guido Di Bartolomeo, che sta monitorando le attività sul posto.





