Torna la Rassegna degli ovini di Campo Imperatore

Torna il 4 e 5 agosto, la storica Rassegna ovini di Campo Imperatore, giunta alla 63/a edizione.

Allevatori con oltre 10 mila capi di bestiame, insieme a produttori ed artigiani, in una iniziativa finanziata dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Nella località Fonte Macina, in uno scenario a sud di Campo Imperatore, nell'Aquilano, dopo l'arrivo delle greggi il 4, nella giornata di sabato 5 agosto si potranno incontrare allevatori e produttori delle aree interne, le loro greggi e conoscere i prodotti dell'attività pastorale. Sarà l'occasione per degustare le tipicità gastronomiche dell'entroterra abruzzese.

"Come Camera di Commercio - spiega la presidente dell'ente camerale, Antonella Ballone - finanziamo questa iniziativa perché permette di conoscere da vicino il mondo della pastorizia, che è identitario della nostra cultura abruzzese. La rassegna è una vetrina per mostrare il lavoro prezioso dei pastori ed un appuntamento che valorizza il territorio del Gran Sasso".

"Parlare annualmente di pastori - aggiunge - ci permette di mettere in risalto la figura dei pastori stessi, del loro lavoro e delle problematiche che gli allevatori e le imprese agricole in generale devono affrontare nella necessità di coniugare metodi tradizionali e innovazione prevista anche nella nuova Pac (politica agricola comune europea). Anche a seguito dell'appuntamento tenutosi di recente a Piano Roseto nell'area teramana, come Camera di Commercio siamo impegnati, per quelle che sono le nostre competenze, ad affrontare le richieste e le necessità che arrivano dagli allevatori".

Per il suo valore i due giorni sono stati inseriti nel programma 'Tra - La Transumanza che unisce', iniziativa del Consiglio regionale abruzzese. "In una regione come l'Abruzzo, che in pochi anni ha riscoperto la ricchezza e il valore storico-culturale di attività come la transumanza dei nostri pastori - ha detto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri - una rassegna capace di far emergere la modernità e l'efficienza dei nostri allevamenti ovini sia perfettamente incardinata in una politica finalmente consapevole di quelli che sono gli elementi cardine della nostra economia, divisa tra mare e montagna".



