InnovAzioni, il contest alla decima edizione, al via candidature

Decima edizione per InnovAzioni, Festival nazionale dell'Innovazione promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara con il patrocinio del Comune di Pescara. Con il premio "Campioni di InnovAzioni", il festival punta a valorizzare i progetti relativi a prodotto, processo e organizzazione che aziende Pmi, Start-up e Spin-Off universitari hanno adottato negli ultimi due anni. C'è tempo fino al 9 ottobre per candidarsi. L'evento finale si terrà all'Aurum di Pescara nei giorni 10 e 11 novembre prossimi. Possono concorrere piccole e medie imprese, start-up, spin-off universitari con sede legale e operativa in Italia che siano soggetti giuridici da almeno tre mesi prima della candidatura e abbiano ideato o realizzato, negli ultimi 24 mesi, uno o più progetti innovativi di prodotto, processo o profilo organizzativo. Il Comitato di Valutazione selezionerà un massimo di 24 progetti entro il 24 ottobre.

A ciascun partecipante, nel corso dell'evento finale, saranno riservati sul palco dieci minuti per presentare il progetto con un video e rispondendo a eventuali quesiti del Comitato di Valutazione. Ai 6 vincitori, oltre al titolo di Campione di InnovAzioni 2023, saranno assegnate due opere di design: il Monolite dell'Innovazione e la Spirale dell'Innovazione. I vincitori delle province di Chieti e Pescara saranno ammessi come finalisti del Premio Visionaria 2023 organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara.

"Il coinvolgimento delle Pmi nei processi di innovazione, lo sviluppo di competenze, gli investimenti in tecnologie 4.0, restano priorità da affrontare. Per questo Confindustria porta avanti progetti come InnovAzioni, e non solo, per diffondere le idee di giovani talenti, creare contaminazioni positive" dichiara Paolo De Grandis, presidente Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara. "InnovAzioni è un format di successo grazie anche alla collaborazione con aziende del territorio e multinazionali che credono nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia" aggiunge Cristiano Fino, vicepresidente della Sezione. Il regolamento è su https://www.innovazioni.camp/regolamento-campioni-di-innovazioni /.



