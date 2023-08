Il Cogesa chiude le porte ai rifiuti dell'Aquila

Il Cogesa, società partecipata che gestisce il servizio rifiuti a Sulmona (L'Aquila), chiude le porte ai rifiuti aquilani. Questa mattina due camion di immondizia indifferenziata, provenienti dal capoluogo di regione, sono stati rimandati indietro. E', infatti, scaduta il 31 dicembre 2022 la convenzione tra Cogesa e Asm. Fino a quando non saranno definiti i termini dell'accordo e le nuove tariffe, la società aquilana non potrà più scaricare i rifiuti nella discarica sulmonese. Una vicenda che segna il punto di rottura dopo sette mezzi di avvisi, diffide e interlocuzioni.

"Non è una questione campalinistica"- tiene a precisare il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero- "ma è la diretta conseguenza di una modalità di conferimento che deve essere regolamentata".

Il punto doveva essere discusso ieri nel controllo analogo dei sindaci, andato deserto per mancanza del numero legale.

Nell'ultima proposta avanzata da Cogesa ad Asm si parlava di 158 euro a tonnellata per un totale di circa 1 milione di euro in più da versare nelle casse della partecipata. Preventivo che la società aquilana aveva rifiutato. Nell'impianto conferiscono circa 60 comuni del Centro Abruzzo tra Valle Peligna, Valle Sagittario, Valle Subequana, Alto Sangro e l'aquilano



