'Bentornato orso gentile', ecco la settimana dell'orso marsicano

Dal 2 al 6 agosto nei paesi del Parco Nazionale della Maiella tante attività di informazione e intrattenimento per approfondire la conoscenza dell'orso bruno marsicano. "Sotto le stelle dell'Orsa": il 5 agosto appuntamento a Campo di Giove per osservare stelle e pianeti con esperti astrofili: partenza dal Lago Ticino alle ore 21, passeggiata, sosta, incontro e osservazione con telescopio presso l'area picnic lungo il Sentiero dell'Orso. La serata terminerà intorno alla mezzanotte. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti, necessaria la prenotazione.

Lo scenario del Parco sarà il contesto ideale per unire l'osservazione di stelle e pianeti alla conoscenza dell'Orso bruno marsicano. Uno dei tratti del Sentiero dell'Orso, inaugurato lo scorso anno a Campo di Giove, sarà lo spazio adibito all'osservazione astronomica e all'incontro con gli esperti astrofili, del Parco della Maiella e del Wwf. Insieme ai segreti della volta celeste si potranno conoscere aspetti di conservazione dell'orso marsicano e osservare, con un telescopio installato per l'occasione, le costellazioni dell'Orsa maggiore e dell'orsa minore e delle altre visibili.

L'evento, che rientra nella "settimana dell'orso", è stato organizzato grazie al progetto Life "Arcprom - Bentornato Orso Gentile" realizzato dal Parco della Maiella e dal Wwf Italia per facilitare la convivenza tra attività umane e presenza di questa specie.

Per ogni tappa, dalle ore 10 un team di volontari Wwf diffonderà informazioni sull'orso e sulla sua presenza nel Parco. Dalle 16 alle 19 per i bambini: il gioco dell'orso, teatrino dell'orso, area lettura e disegno. Mercoledi' 2 agosto a Caramanico Terme, in via Dietro le Mura, incrocio con via Roma. Giovedi' 3 agosto a Guardiagrele, piazza Santa Maria Maggiore. Venerdi' 4 agosto a Lama dei Peligni in piazza Umberto I; sabato 5 agosto a Campo di Giove, piazza Duval e all'inizio del sentiero dell'orso, Lago Ticino. Domenica 6 agosto a Pescocostanzo, strada Vulpes vicino alla Basilica Santa Maria del Colle. Nei giorni 2, 3, 4 e 6 agosto sarà presente una postazione informativa all'uscita del sentiero Valle dell'Orfento a Caramanico Terme. Prenotazioni su parcomaiella.it



