Aielli ritrova 'Borgo Universo' e 'Swing sotto le stelle'

Tradizione, innovazione, identità e astronomia a passo di swing. Presentati i due appuntamenti che aprono il mese di agosto ad Aielli (L'Aquila) il paese il cui volto è stato completamente cambiato dalla street art e dai murales. Si parte con 'Borgo Universo' festival di arte di strada in programma il prossimo weekend.

Questa settima edizione sarà tutta dedicata alla memoria di Filippo Angelitti, astronomo nato proprio Aielli nel 1856 che ha creduto nella sua passione, inseguendo i propri sogni dalla Torre delle Stelle fino all'osservatorio e università di Palermo, passando per l'osservatorio di Capodimonte a Napoli.

Sempre nel segno degli astri, la notte di San Lorenzo torna 'Swing sotto le stelle' nella terza edizione, con concerti, lezioni e incontri a tema. A presentare le due iniziative, il referenti delle due manifestazioni Martina Gentile ('Borgo Universo'), Federico Falcone e Antonella Valente ('Swing sotto le stelle') insieme al sindaco di Aielli, Enzo Di Natale. "Il fatto che siamo giunti, rispettivamente alla settima e alla terza edizione - ha detto quest'ultimo - è indicativo del valore di entrambe anche come attrattiva".

"Per noi questa iniziativa è stata una scommessa - ha detto Antonella Valente dell'associazione culturale Erebor - portare lo swing in questo contesto tra l'incertezza del momento dovuta alle restrizioni della pandemia. Siamo felici di confermare la nostra presenza con un programma artistico di tutto rispetto".





