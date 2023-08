A Manoppello la festa del Volto Santo, tante iniziative

Con un programma in cui si alterneranno momenti di preghiera, attività socio-culturali e le solenni celebrazioni eucaristiche, entrano nel vivo, a Manoppello, i festeggiamenti in onore del Volto Santo.

La festa è anche un'occasione per ricordare la storia, lunga quattro secoli, della presenza dei Frati Cappuccini a Colle Tarigni, che nel 1620 completarono i lavori di edificazione del convento e presero dimora in città. Pochi anni dopo venne affidata loro la preziosa reliquia del Sacro Velo di Gesù che custodiscono, ancora oggi da allora, con cura, affetto, devozione e gioia.

Nel corso della festa agostana del Volto Santo sarà possibile visitare anche la mostra di Arte sacra e Natura. La collettiva d'arte contemporanea, alla sua seconda edizione, pensata e coordinata dall'associazione Arabona Aps e curata da Leonardo Paglialonga, sarà visitabile fino a domenica e vede la partecipazione di una trentina di artisti abruzzesi che hanno raffigurato il sacro velo.

Il programma dei festeggiamenti religiosi, iniziati il 27 luglio con la novena di preparazione, prevede domani, mercoledì 2 agosto, un bel momento di condivisione in cui saranno coinvolti oltre 150 bambini che saranno consacrati al Sacro Velo con volo dei colombi bianchi simbolo di pace e prevede sabato 5 e domenica 6 agosto la solenne esposizione del Volto Santo.

Il giorno della festa, domenica 6 agosto, sarà celebrata la messa solenne presieduta dal nunzio apostolico Orlando Antonini (ore 11), mentre in serata, alle 19, è in programma la funzione solenne presieduta dal Ministro provinciale dei Cappuccini padre Simone Calvaresi seguita dalla processione con il Santo Sudario, dalla basilica a Fonte Leone. Per quanto riguarda ilo programma civile, non mancheranno momenti aggregativi e musicali.



