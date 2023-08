A Bucchianico inaugurato nuovo Poliambulatorio

È stato inaugurato questa mattina il nuovo poliambulatorio di Bucchianico, realizzato al piano terra del palazzo municipale a conclusione di un intervento di ristrutturazione impegnativo e assai curato, anche nelle finiture. Nella struttura sono attivi il Cup, il Centro prelievi e un ambulatorio di cardiologia, dotato di ecografo e delle attrezzature necessarie acquistate dalla Asl, ma si tratta di una organizzazione iniziale, poiché nei programmi della Direzione aziendale c'è l'ampliamento delle specialistiche in base alla richiesta di prestazioni della comunità e del territorio di riferimento.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, il sindaco Carlo Tracanna ha sottolineato l'impegno congiunto di Amministrazione comunale, Asl e Regione nel riportare a Bucchianico i servizi sanitari tanto attesi, sui quali tutti gli attori coinvolti hanno investito. Erano presenti Maria Di Sciascio, direttore sanitario facente funzione della Asl, Manola Rosato, responsabile del Pta di Guardiagrele che ha coordinato l'attivazione della nuova sede erogativa insieme agli operatori Asl che vi prestano servizio, Ada Mammarella, responsabile Servizio Igiene e sanità pubblica della Asl, il Consigliere regionale Mauro Febbo, amministratori locali, il parroco Padre Germano Santone, le associazioni di volontariato e tanti cittadini. Di Sciascio, nel sottolineare il bel lavoro fatto a Bucchianico, ha ricordato l'impegno dell'Azienda sanitaria sulla medicina territoriale, con investimenti in attrezzature e adeguamenti strutturali per attivare sedi erogative e case della comunità.



