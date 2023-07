Napoli, capienza stadio Castel di Sangro passa a 7500 posti

La capienza dello stadio 'Patini' di Castel di Sangro (L'Aquila) per i prossimi tre test dei partenopei campioni d'Italia sarà aumentata da cinquemila a 7500 spettatori. Ad annunciarlo è il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, all'indomani degli episodi di tensione, placati dal pronto intervento delle forze dell'ordine. Ieri all'ingresso del 'Teofilo Patini' si sono presentati quasi diecimila tifosi, con lo stadio già tutto esaurito. Come annunciato dal primo cittadino, la capienza dell'impianto per i prossimi incontri sarà aumentata e saranno messi in vendita nuovi biglietti per le amichevoli con Girona, Augsburg e Apollon Limasso.

Intanto Castel di Sangro si trasforma sempre più in una piccola Napoli tra bandiere, addobbi e colori.



