Capossela chiude il Festival delle Culture popolari

Si chiude oggi la terza edizione per il Festival delle Culture popolari di Collelongo (L'Aquila). Il Festival si è proposto anche quest'anno come un appuntamento dove il lavoro culturale e la materialità dei rapporti sociali si intrecciano alla ricerca di una relazione creativa fra la musica, la storia, la concretezza dei problemi vissuti sul territorio.

Seminari pubblici, con la partecipazione di rappresentanti delle realtà socio-culturali e associative del territorio e di ricercatori e organizzatori culturali di livello nazionale, su temi come ambiente, agricoltura, sviluppo sostenibile e rigenerazione territoriale, migrazioni; laboratori di canto e musica popolare, danze collettive e popolari, fonti orali; passeggiate nel territorio, spesso accompagnate da musica e narrazione, adatte ad ogni età; improvvisazioni musicale aperte e concerti al tramonto.

Ospite d'eccezione della rassegna, questo pomeriggio è Vinicio Capossela che, insieme ad Alessandro Portelli, intratterrà il pubblico con una intervista dal titolo "Dialogo tra parole e musica". Il suo intervento è previsto alle 18. Il Festival è stato organizzato dal Circolo Gianni Bosio e dall'amministrazione locale, in collaborazione con le realtà locali e con il supporto dell'autofinanziamento di soci e partecipanti.



