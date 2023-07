Campionati giovanili estivi nuoto, 34 atleti dall'Abruzzo

La Federazione Italiana Nuoto ha pubblicato l'elenco degli atleti iscritti ai Campionati Italiani Giovanili Estivi delle categorie Ragazzi e Seniores di nuoto in programma dal 4 all'8 agosto allo Stadio del nuoto di Roma. Sono 1.083 gli atleti (555 uomini, 528 donne) in gara, con 2.715 presenze gara, 120 formazioni di staffetta e 252 società iscritte.

Nutrita anche la presenza a Roma di atleti abruzzesi. Ci saranno 22 atleti e dieci società abruzzesi per la categoria ragazzi e senior. Per gli juniores e cadetti sei società e 12 atleti partecipanti.

Ragazzi e Senior: 99 Sport L'Aquila (2), Dna L'Aquila (1), Club Aquatico Pescara (1), Lanciano Nuoto (2), Pinguino Nuoto Avezzano (3), Sgt Sport (3), Sds (6), Sulmona Nuoto (1), Team Centro Italia (2), Virtus Swim Project (1).

Juniores e Cadetti: Esa Life (1), Pinguino (1), Sgt (2), Sds (4), Sulmona Nuoto (1), Team Centro Italia (3).

Il presidente della Fin Abruzzo Cristiano Carpente traccia un bilancio che per il nuoto abruzzese è sicuramente positivo. "Si va a concludere - spiega - una stagione ricca di successi per il nuoto abruzzese. Siamo molto soddisfatti e il nostro ringraziamento va a atleti e società per le difficoltà affrontate anche in questa stagione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA