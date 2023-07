A24-A25, da Tribunale provvisionale 500 milioni a SdP

Il Tribunale di Roma ha assegnato a Strada dei Parchi spa, ex concessionaria delle autostrade A24 e A25, una provvisionale di 500 milioni di euro nell'ambito della diffida, attivata nelle scorse settimane, dalla società del gruppo industriale Toto, nei confronti del ministero delle Infrastrutture e Trasporti per chiedere un anticipo dell'indennizzo previsto nel provvedimento di revoca in danno della gestione emanato dal consiglio dei Ministri a guida Draghi il 7 luglio 2022.

L'importo verrà interamente impiegato per uscire in bonis dal concordato a cui Strada dei Parchi ha dovuto fare ricorso a causa della revoca, impugnata davanti al Tar e al Consiglio di Stato sulla quale pende il giudizio della Corte Costituzionale, e per evitare la liquidazione giudiziale della società già concessionaria di A24 e A25.

Lo rende noto la stessa Spa che ha sempre ritenuto ingiusta la decisione del governo Draghi. Strada dei Parchi cita l'ordinanza cautelare emessa stamani dal Tribunale di Roma - Sezione XVI Civile - con la quale il giudice Manzi, lo stesso che gestisce il concordato, ha ordinato al Mit di corrispondere alla Spa la somma di 500 milioni, a titolo di provvisionale a valere sull'indennizzo cui ha diritto a seguito dell'estinzione anticipata della concessione in scadenza nel 2030.

Nei giorni scorsi, sempre nell'ambito dello stesso contenzioso, il Tribunale di Roma ha chiesto, con il termine perentorio del 24 luglio, e ottenuto un decreto del Mit e del ministero per l'Economia e le Finanze, nel quale si prevede un indennizzo di 1,18 miliardi di euro. Somma che, secondo la ex concessionaria, è un anticipo dei 2,3 miliardi di risarcimento stimati in una relazione degli stessi commissari nominati dal tribunale per il concordato.

Il Tribunale, con la concessione della misura cautelare, oltre a consentire l'accordo con i creditori, scongiurando il rischio di liquidazione giudiziale e le conseguenze negative per l'intero gruppo Toto, invita esplicitamente le parti "a una soluzione negoziata delle numerose cause che oppongono Strada dei Parchi al Mit e dei Trasporti e ad Anas, definendo il complesso delle controversie pendenti dinanzi alle varie giurisdizioni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA