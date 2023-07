Tajani,bene ingressi in FI,ma non a rubare nostra argenteria (2)

"Il mio ingresso in Forza Italia è un ritorno. È il partito dove ho militato fino al 2014 e poi come in tutti i grandi amori a volte si litiga e poi si fa pace". Lo afferma Roberto Santangelo.

"Ho scelto di andar via dal M5S dopo 10 anni in seguito alle posizioni sulla pandemia e la guerra in Ucraina. La Forza Italia che io ho conosciuta è un partito che cerca di risolvere i problemi delle persone. Ho trovato collaborazione già quando eravamo insieme sui banchi dell'opposizione", ha poi ribadito Sara Marcozzi, per due volte candidata alla presidenza regionale in Abruzzo con i grillini.

. "Con questi due ingressi stiamo diventando il più grande gruppo presente in consiglio regionale" ha commentato successivamente il senatore Nazario Pagano. "In Abruzzo c'è un partito allargato, forte, ma che non litiga", ha detto Lorenzo Sospiri presidente del consiglio regionale d'Abruzzo.



