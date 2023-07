Porsius vola in testa all'Abruzzo Alps Open

E' David Porsius il nuovo leader dell'Abruzzo Alps Open. A Miglianico (Chieti), l'olandese con un giro in 62 (-8) su un totale di 128 (66 62, -12) colpi, è risalito dalla 3/a posizione e si è preso la vetta nel torneo dell'Italian Pro Tour inserito anche nel calendario dell'Alps Tour, il terzo circuito europeo maschile. Ad un giro dal termine Porsius, che ha realizzato nove birdie, con un bogey, vanta tre colpi di vantaggio nei confronti del francese Oihan Guillamoundeguy, già in testa dopo le 18 buche di apertura e ora 2/o con 131 (-9) davanti ai suoi connazionalei Franck Medale, Xavier Poncelet, e all'azzurro Manfredi Manica, tutti 3/i con 132 (-8).

Bella prova di Manica, il migliore tra gli italiani in gara, che ha rimontato 15 posizioni grazie a una prova bogey free in 64 (-6), con sei birdie. Sul percorso del Miglianico Golf & Country Club (par 70), condividono invece la 7/a posizione con 134 (-6), tra gli altri, Ludovico Addabbo ed Enrico Di Nitto. E ora il rush finale di un evento, arrivato alla 9/a edizione, che mette in palio 40.000 euro, di cui 5.800 andranno al vincitore, che finora è stato vinto per cinque volte dagli azzurri e per tre dagli spagnoli.



