Napoli: De Laurentis, Castel di Sangro più bel ritiro d'Europa

"Questo è il più bel ritiro d'Europa". Così Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli calcio, rimasto vicino alla squadra anche a Castel di Sangro, nella tappa abruzzese del ritiro estivo dei partenopei.

Il patron azzurro è rimasto a lungo tempo a bordocampo a colloquiare con il sindaco, Angelo Caruso e i vertici delle istituzioni abruzzesi. "Castel Di Sangro sta crescendo in maniera esponenziale. Per questo l'Abruzzo sarà sede definitiva del Napoli in estate", ha detto il numero uno del club al primo cittadino mentre seguiva il primo allenamento a porte aperte.

L'Alto Sangro, che al Napoli ha portato fortuna, sarà tappa fissa della preparazione pre campionato. D'altronde negli ultimi tre anni sono arrivati due trofei: la coppia Italia nel 2020 e lo scudetto nella scorsa stagione.



