Morto operaio investito da camion su A25 ad Avezzano

Incidente mortale sull'autostrada A25 nei pressi del casello di Avezzano: un operaio è stato investito da un camion mentre lavorava in un cantiere. Inutili i tentativi del personale del 118 subito accorso sul luogo dell'incidente, giunti insieme alla polizia stradale di Avezzano che sta indagando sul fatto.

È un operaio di 32 anni residente a Sora (Frosinone) la vittima dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio sull'autostrada A24-A25, nel tratto tra Avezzano e Magliano dei Marsi. Lì, all'altezza del Km 88 Nord il 32enne è stato urtato da uno dei camion in transito verso Roma mentre era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e segnaletica stradale portati avanti da una ditta esterna. Il conducente si è fermato ed ha prestato i primi soccorsi dando l'allarme. L'operaio è rimasto ferito in maniera molto grave ed è deceduto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Avezzano ed il personale sanitario del 118. Il traffico ha subito rallentamenti. In una nota, Anas ha espresso "il più sincero cordoglio ai familiari del giovane operaio".



