M5S Abruzzo,Marcozzi in FI non stupisce,era contro movimento

"Non mi stupisco dell'ingresso di Sara Marcozzi in Forza Italia per aumentare i numeri del centrodestra in Consiglio regionale; anche quando era ancora formalmente la capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle ha operato assiduamente contro la crescita della nostra forza politica sul territorio e dimostrato affinità con un modo di fare politica molto lontano dal nostro", afferma la consigliera regionale Barbara Stella del Movimento 5 Stelle.

"Di fatto la Marcozzi non è stata solo la capogruppo in regione, ma il punto di riferimento dell'allora capo politico e quindi la sua parola ha determinato molte scelte della nostra forza politica sul territorio. Una posizione, la sua, esercitata per ostacolare incontri tematici e per minare importanti iniziative politiche. Lo testimoniano i ripetuti attacchi nei confronti dell'amministrazione Ferrara di Chieti sin dall'inizio, proprio perché rappresentava un importante laboratorio di un futuro campo progressista in cui sono presenti forze civiche e di centrosinistra" prosegue la consigliera Barbara Stella.

"Non è né il primo né l'ultimo ingresso in un partito di centrodestra di chi insegue una poltrona, dato che nel Movimento 5 Stelle c'è il limite di 2 mandati. Ed oggi tutti i nodi vengono al pettine, compresi errori di valutazione perpetrati verso chi è diventato, di fatto, un avversario politico, difensore di tutto ciò che abbiamo combattuto per anni" conclude la consigliera regionale.

