Andrea Scanzi omaggia Battiato sul palco di Estatica

Estatica arriva ad uno degli appuntamenti più curiosi con Andrea Scanzi, autore di teatro, giornalista e volto tv, che domani, sabato 29 luglio, alle 21.30 sarà il protagonista di 'E ti vengo a cercare'.

La rassegna, in corso al porto turistico Marina di Pescara, ospiterà dunque uno spettacolo dedicato alla memoria di Franco Battiato che come dice lo stesso Scanzi "è stato un gigante, un rivoluzionario, non si fermava mai, musicista e autore dei testi, mai prevedibile o etichettabile. È doveroso raccontare Battiato per non permettere che la sua memoria si affievolisca, neanche parzialmente".

Dopo progetti analoghi su altri pilastri della musica italiana, come Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani, Scanzi ripercorre la carriera di Battiato da L'era del cinghiale bianco a Gommalacca, senza dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici e le tante collaborazioni.

La serata, della durata di poco più di un'ora e mezza, sarà arricchita da contributi foto e video. Sul palco anche Gianluca Di Febo cantante e pianista, anche leader dei Terzacorsia.

Si tratta di una collaborazione che va avanti ormai da anni, "nata con un progetto dedicato ai Pink Floyd - racconta lo stesso Scanzi -. La prima assoluta fu a Silvi Marina, la ricordo come una data bomba. Da allora abbiamo fatto un'altra decina di date, ci siamo piaciuti, e ci siamo organizzati per declinare il nostro sodalizio artistico in nuovi progetti. Da qui anche questo spettacolo dedicato a Battiato".

"Sono contento di tornare a Pescara - conclude Scanzi - e sono onorato di far parte del cartellone di Estatica, che è un contesto glorioso. Gianluca giocherà in casa e farò di tutto perché sia una data particolarmente bella. Vi aspettiamo". Biglietti sul circuito Ciaotickets.it. Info: Estatica-pescara.com



Riproduzione riservata © Copyright ANSA