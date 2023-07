'The Biggest Combat Rock Band' torna sul palco di Estatica

Rock, punk, heavy metal e adrenalina nella nuova edizione di 'The Biggest Combat Rock Band', un supergruppo di un centinaio di elementi che domenica 30 luglio (ore 21.30) si esibirà al Porto Turistico di Pescara nell'ambito di Estatica.

'The Biggest Combat Rock Band' (Bcrb) è una iniziativa nata dal format 'Combat Rock', evento live che prevede l'esibizione di due band contrapposte sullo stesso palco che si sfidano suonando vicendevolmente cover di rock band note.

Bcrb si propone come la naturale prosecuzione di questa idea, dando l'opportunità a tutti i musicisti di ogni provenienza di suonare insieme in un progetto che prevede l'esecuzione di cover e in una serata che sarà interamente videoripresa allo scopo di realizzare una serie di videoclip delle singole canzoni.

In scaletta 'Paranoid', cover dei Black Sabbath. Pubblicata nel 1970, questa canzone, secondo singolo estratto dell'omonimo album, è un pilastro della storia dell'heavy metal. Con il suo potente riff, crea un'atmosfera intensa. Il livello energetico resta alto con 'What I Like About You' dei The Romantics. La canzone è stata anche utilizzata in una pubblicità della Budweiser. Nella selezione degli organizzatori di Bcrb 2023 'Tainted Love', nella versione degli Skorpions (datata 2011).

Originariamente portata al successo da Gloria Jones e successivamente reinterpretata dai Soft Cell negli anni '80, questa versione rock regala un'atmosfera coinvolgente.

Quindi, un omaggio agli anni Ottanta con l'inno rock dei The Clash, 'Should I Stay or Should I Go'. Spazio anche per 'Rain' dei Cult, secondo estratto dell'album Love. Questo singolo del 1985 è carico di passione e potenza, ispirato dalla danza della pioggia indiana anche se il suo autore ha dichiarato che i riferimenti sono solo ai rapporti personali.

Infine, 'Enter Sandman' dei Metallica. Pubblicato come singolo nel 1991, è uno dei brani più celebri della band e il suo ritmo travolgente che sa coinvolgere. La direzione è affidata a Simone Flammini. Info e dettagli: info@combatrock.it - www.combatrock.itm mentre sul canale Youtube 'CombatRock315' è possibile vedere i video delle scorse edizioni.



