Roma-Pescara: Pd, Salvini smentisce la Regione

"Il Ministero smentisce la Regione, mettendo nero su bianco l'uscita dal PNRR e dalla scadenza 2026 dei finanziamenti per la velocizzazione linea ferroviaria Roma-Pescara. A mettere a nudo Marsilio è lo stesso Salvini, che toglie le risorse e nulla dice su tempi e sulla copertura dei progetti che restano fuori, come nulla dice la Regione. Resta il fatto che per la Roma-Pescara servono almeno 5,6 miliardi, dove verranno reperite tutte le risorse e con quali tempi?" così il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci.

"Continua la politica della doppia verità che Marsilio ha adottato per tutti i quasi cinque anni del suo mandato alla guida della Regione è svelato dal Governo amico - incalza l'esponente Pd - . Agli atti abbiamo: da una parte la propaganda e le conferenze con cui Marsilio sta affannosamente cercando di recuperare il tempo perduto nei suoi 5 anni di governo e dall'altra ci sono i fatti, che dimostrano ancora una volta che su questo asse strategico abbiamo perso tempo, impegno e opportunità, nonostante il grande lavoro portato avanti dai governi Draghi e Conte. Sono convinto che gli abruzzesi terranno conto del tanto fumo e dei pochi fatti prodotti in questi anni dal centrodestra di Marsilio, anni disseminati di inerzia e brutte figure nazionali, come in questo caso".



