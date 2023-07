Roma-Pescara: Fdi, Salvini conferma realizzazione ferrovia

"Il ministro Salvini conferma, oggi, ulteriormente, la certezza della realizzazione del progetto di velocizzazione della tratta Pescara-Roma, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, mettendo definitivamente la parola fine ai tentativi di tutti i detrattori del centrosinistra di mistificare la realtà dei fatti. Sono oramai mesi in cui non mancano occasione per accampare scuse, che non stanno in piedi, pur di ridimensionare il grande lavoro che il governo regionale a guida Marsilio e quello nazionale a guida Meloni stanno riuscendo a compiere - se ne facciano una ragione - rispetto a chi non ha avuto la capacità o la volontà, invece, di iniziare alcunché . Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire". E' quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale d'Abruzzo, Massimo Verrecchia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA