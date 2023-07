Marcozzi, ex candidata M5S Abruzzo, aderisce a Forza Italia

Due importanti ingressi in seno a Forza Italia abruzzese: domani, in una conferenza stampa che si terrà all'Aquila, alla presenza del segretario nazionale, Antonio Tajani, vice premier e ministro degli Esteri, saranno ufficializzati gli ingressi di Roberto Santangelo, vice presidente vicario e consiglio regionale e presidente del consiglio comunale dell'Aquila già federato con gli azzurri, e di Sara Marcozzi, consigliere regionale del Gruppo Misto. Il primo, nel febbraio del 2019, è stato eletto nella file del gruppo civico di Azione politica dal quale ha preso poi le distanze, rimanendo nel centrodestra, in seguito alla rottura con la coalizione decisa dall'allora leader del movimento, Gianluca Zelli, imprenditore e patron di Humangest; la seconda è stata eletta nelle file del M5S, del quale è stata candidata alla presidenza della Regione per ben due volte, per poi passare al movimento scissionista creato da Luigi Di Maio ed infine entrare nel gruppo Misto.

Sono queste le "importanti comunicazioni" annunciate nella nota stampa di convocazione della conferenza stampa inviata da Forza Italia. All'incontro con la stampa saranno presenti i consiglieri regionali e il coordinatore regionale di Fi, Nazario Pagano. Con questa operazione la maggioranza di centrodestra in consiglio regionale si amplia arrivando a 19 seggi, contro i 12 delle opposizioni di centrosinistra e M5S. Fi torna al primo posto solitario del consiglio regionale con sette consiglieri.

La Lega ne ha sei, Fdi cinque, completa il quadro Luca De Renzis, confluito al Gruppo Misto dopo aver lasciato la Lega. Dopo la conferenza stampa, sempre all'Aquila, si svolgerà un evento dal titolo "Popolari identitari europei" alla presenza dello stesso Tajani.



