Go Fest, in scena 'Trionfo del Tempo e Disinganno' di Handel

Sulla scia del successo di pubblico e apprezzamento di tutti gli spettacoli fin'ora andati in scena, il GO Abruzzo Festival, che proseguirà anche ad agosto, propone l'ultimo appuntamento del mese di luglio, sabato 29 nel duomo di Santa Maria Maggiore a Guadiagrele (Chieti) andrà in scena un oratorio di Georg Friedrich Handel, il 'Trionfo del Tempo e del Disinganno'.

Scritto nel 1707 su libretto del cardinale Benedetto Pamphilj, questo primo oratorio di Handel appena 22enne venne rappresentato nei concerti quaresimali organizzati a Roma dal cardinale Ottoboni. Si tratta di un'allegoria sulla fugacità della bellezza terrena: Bellezza (soprano) vive sotto l'incantesimo di Piacere (soprano) finché Tempo (tenore) e Disinganno (contralto) la convincono a imboccare una nuova via di pentimento e devota austerità.

Composto di due parti, comprende alcune delle più belle arie handeliane, in particolare l'ammaliante 'Lascia la spina'. Tra gli eventi di luglio, il GO Abruzzo Festival è stato anche in trasferta nel Parco letterario Benedetto Croce. In collaborazione tra GO Abruzzo Festival, Comune di Montenerodomo e Scuola Estiva del Premio Benedetto Croce ha prodotto un momento magico, con l'esibizione del giovane talentuoso pianista singaporiano Congyu Wang, che ha incantato con il suo tocco e la sua interpretazione il pubblico assiepato sulle gradinate della cavea, nel parco archeologico di Iuvanum, all'interno del teatro italico-romano, circondati dalle cime imponenti della Maiella.

Un progetto pensato e realizzato per offrire un evento senza eguali. L'esito felice dell'operazione lascia ben sperare per future collaborazioni tra Guardiagrele Opera e i comuni del territorio, perché solo facendo rete e implementando sinergie è possibile arrivare a risultati tanto significativi ed entusiasmanti. Quest'anno, insieme ai concerti pianistici e da camera che arricchiscono in ogni edizione il cartellone estivo, spiccano tre opere raffinate, quasi di nicchia, che stanno incontrando un successo di pubblico sorprendente, con soddisfazione del direttore artistico Maurizio Colasanti, che con il soprano Susanna Rigacci, responsabile dell'Opera Studio, cura la parte artistica della manifestazione.



