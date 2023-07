Al via domani la 43/a Tendopoli al Santuario di San Gabriele

Prenderà il via domani pomeriggio la 43/a Tendopoli di San Gabriele, che si svolgerà fino a domenica 30 luglio al Santuario di Isola del Gran Sasso (Teramo). Il tema che affronterà la prossima Tendopoli, sintetizzato nello slogan 'Spicca il volo!', è un invito rivolto ai giovani a "scappare dalla scarpa e spiccare il volo".

Riprendendo le parole di papa Francesco - "Non sei venuto al mondo per essere allacciato. Vola. Sei nato con le ali, impara a usarle: vola non strisciare. Sii audace. Vola solo chi osa farlo. Vola solo chi sogna, un giovane che non è capace di sognare è diventato vecchio prima del tempo" - padre Francesco Cordeschi fondatore e anima della Tendopoli ha invitato i giovani a non aver paura di sognare e volare. "La Tendopoli dei giovani piantata sotto il Gran Sasso ti aspetta. Vieni sull'esempio del giovane, San Gabriele, che si è librato in volo raggiungendo vette altissime, impareremo a volare".

Alle 18 di domani, dopo la sistemazione in tenda, è previsto il saluto di incontro e conoscenza. In serata, il tend fest con il cantautore Povia, vincitore del Festival di Sanremo nel 2006.

Sarà Povia ad accogliere in serata l'arrivo della Fiaccola della Speranza, benedetta da Giovanni Paolo II prima, da Benedetto XVI dopo e infine da Papa Francesco, portata in staffetta da un gruppo di podisti di Montorio al Vomano (Teramo).

Sabato 29 luglio i ragazzi entreranno nel vivo della discussione con la relazione 'Spicca il volo' di Ezio Aceti, psicologo che da anni si occupa di formazione come conferenziere per insegnanti, enti, associazioni e per la Conferenza Episcopale Italiana (CEI). Aceti ha fondato l'associazione Parvus con altri psicologici, che si occupa di terapie infantili e supporto alla genitorialità. Nel pomeriggio, 'prove di volo' momento ricreativo per tutti i gruppi. A seguire si terranno il consueto deserto e la festa della riconciliazione, prima della via crucis serale alle ore 21 sul piazzale del Santuario.

Domenica 30 luglio la Tendopoli chiuderà con la tradizionale Festa dei giovani. Alle 12 è prevista la messa presieduta dal padre provinciale passionista Giuseppe Adobati; poi, come tradizione vuole, la foto ricordo davanti al vecchio Santuario.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA