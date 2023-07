Bus dei Parchi, collegamenti a rischio da Roma

Preoccupazione da parte del Comune di Pescasseroli (L'Aquila) sulla possibilità di sospensione delle corse del Bus dei Parchi che collegano l'Alto Sangro alla Capitale nei fine settimana, con linea in partenza da Roma Tiburtina - Pescasseroli.

In una dichiarazione condivisa anche sui social il Comune di Pescasseroli esprime "rammarico e delusione" per la possibile soppressione di un servizio a partire dal 4 agosto a fronte di una comunicazione via Pec inoltrata a tutti i sindaci dei Comuni interessati.

Circostanze però smentite da parte dell'azienda che, invece, assicura il prosieguo del servizio fino al 31 agosto.

Alla base della vicenda ci sarebbe la motivazione che "la linea non fa garantire un volume di vendite tale da garantire l'equilibrio economico sperato". Questa condizione è stata comunicata ai sindaci interessati insieme alla richiesta di un sostegno per il prosieguo del servizio.

"Riteniamo - la replica pubblica dell'amministrazione di Pescasseroli - che una società per azioni abbia tutti gli strumenti per prevedere il volume di affari che può generare (o non generare), un suo intervento". Infine, viene rilevato che "la società non ha attivato, né prima né durante queste poche settimane, nessuna strategia informativa e di marketing per promuovere il servizio. L'unico risalto dato al servizio è stata una famosa foto pubblicata su un quotidiano locale dei vertici della Società con esponenti politici di Fratelli d'Italia locali e regionali".

A garanzia del prosieguo del servizio, arrivano comunque le parole del capogruppo Fdi in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia il quale ha dichiarato: "Questa mattina in un confronto con il Presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, si è convenuto che la Provincia dell'Aquila sarà coinvolta nel progetto Bus dei Parchi al fine di garantire la permanenza del servizio anche per il mese di agosto". Sono 14 le corse che restano da effettuare fino alla fine di agosto.



