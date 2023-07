Torna l'Italian Pro Tour con l'Abruzzo Alps Open

L'Italian Pro Tour torna protagonista, dal 27 al 29 luglio, con l'Abruzzo Alps Open. Il torneo, inserito anche nel calendario dell'Alps Tour, è in programma al Miglianico Golf & Country Club di Miglianico (Chieti) dove scenderanno in campo, tra gli altri, 19 tra i migliori 20 giocatori dell'ordine di merito del terzo circuito europeo maschile. Tra i big dell'Alps Tour mancherà solo l'olandese Kiet Van der Weele, numero 1, già promosso sul Challenge Tour dopo aver vinto quest'anno tre gare.

Dall'irlandese Ronan Mullarney (secondo) all'inglese Jack Floydd (terzo), dall'olandese Lars Keunen (quarto) allo spagnolo Quim Vidal Mora (quinto).

Questi e molti altri i protagonisti in campo, con gli azzurri che puntano in alto in una competizione che ha parlato italiano già cinque volte. L'evento, arrivato alla 9/a edizione, è stato vinto infatti da Luca Cianchetti (nel 2015, all'epoca era ancora un giocatore dilettante), anche quest'anno tra i protagonisti, da Stefano Pitoni (2016), Guido Migliozzi (il vicentino ha realizzato la doppietta affermandosi nel 2017 e nel 2018) e Jacopo Vecchi Fossa (2021). In grande spolvero, l'Italia viene da due successi consecutivi sull'Alps Tour firmati in Spagna rispettivamente da Manfredi Manica (11/o nella money list dell'Alps Tour) nell'Aravell Golf Open e da Gianmaria Rean Trinchero (6/o nell'ordine di merito) nel Fred Olsen Alps de La Gomera. Prima di loro, Cianchetti era riuscito a imporsi a Gazzola (Piacenza) nel Croara Alps Open.

Tra i più attesi ecco inoltre Andrea Romano, due volte runner up nel 2023. Mentre a difendere il titolo conquistato nel 2022 sarà lo spagnolo Manuel Morugan. L'Abruzzo Alps Open si disputerà sulla distanza di 54 buche (18 al giorno), con taglio dopo 36 che lascerà in gara i migliori 40 classificati e i pari merito al 40° posto. Il montepremi è di 40.000 euro (con prima moneta di 5.800) e, ad anticipare la competizione sarà, mercoledì 26 luglio, la Pro-Am.



