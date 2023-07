Stadio del fondo a Piani di Pezza, Wwf critica progetto

Criticità nel progetto su "Interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita - lavori di realizzazione dello stadio del fondo nei piani di pezza - PNC misura a3.3". A segnalarle è il Wwf Abruzzo, che parla di "azioni impattanti in programma nel Parco Naturale Regionale del Sirente Velino". Il progetto prevede la realizzazione in località Vado di Pezza, di una infrastruttura di innevamento programmato a servizio di un tratto iniziale di pista di sci di fondo lungo circa 800 m, con funzione di campo scuola o di riscaldamento per gli atleti; prevista anche la realizzazione di un invaso nonché una palificata a doppia parete con la funzione sia di sistemazione e consolidamento della scarpata sia di una specie di tribuna per spettatori.

Le azioni, ricorda l'associazione, ricadono all'interno di due Siti Natura 2000, la ZPS IT7110130 Sirente Velino e la ZSC IT7110206 Monte Sirente e Monte Velino. Nelle osservazioni presentate dal Wwf Abruzzo viene messo in evidenza come ci siano "molte criticità sia rispetto agli aspetti formali e di procedura sia per valutazione di incidenza ambientale condotta in modo approssimativo e carente" Gli ambientalisti contestano il fatto che lo Studio di Incidenza Ambientale sia stato pubblicato "a cantiere già aperto" e definiscono inaccettabili i contenuti dello studio.

Il Wwf parla di un "progetto da bocciare in toto, per tutte le carenze procedurali e di impatto ambientale che presenta. E arrivato il momento di aprire un confronto più ampio sui territori montani", conclude l'associazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA