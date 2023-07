Sisma: 62 mln a Campotosto, Montereale, Cortino, Torricella

La Cabina di coordinamento sisma 2016, presieduta dal Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli, ha raggiunto questa mattina l'intesa su alcune ordinanze speciali riguardanti i comuni abruzzesi di Campotosto e Montereale (in provincia dell'Aquila), Cortino e Torricella Sicura (Teramo), che consentiranno l'avvio di lavori per oltre 62 milioni di euro per opere pubbliche, a loro volta funzionali allo sblocco degli interventi di ricostruzione privata.

Tali ordinanze speciali esprimono la necessità e la volontà di completare al più presto il recupero dei contesti urbani, anche prendendo atto delle integrazioni ai programmi straordinari di ricostruzione a cura delle amministrazioni comunali. Nei Comuni oggetto di ordinanza speciale è, infatti, di particolare importanza coordinare al meglio la ricostruzione privata e pubblica, al fine di gestire in modo efficiente i diversi cantieri e garantire l'unitarietà degli interventi.

Per il commissario Castelli, "attraverso l'intervento odierno, dal valore economico considerevole, per l'Abruzzo diamo davvero l'avvio a quello che ho sempre indicato come l'obiettivo da realizzare: il passaggio dalle norme ai cantieri. Dopo tante criticità e incertezze - ha aggiunto - questo è un segnale concreto che va nella giusta direzione. Abbiamo mantenuto gli impegni presi fin dal momento del mio insediamento: ricordo, infatti, che la mia prima visita nelle vesti di Commissario l'ho compiuta proprio nei territori abruzzesi. A questo importante punto di ripartenza siamo giunti grazie alla costante collaborazione con gli amministratori locali, la Regione Abruzzo, la struttura sisma 2009 e l'Usr. Un ringraziamento particolare, per il prezioso lavoro svolto, va al Presidente Marco Marsilio e al direttore Vincenzo Rivera".

"Oggi - ha concluso Castelli - abbiamo posto le basi non solo per la ricostruzione, ma anche per la rigenerazione di questi Comuni. Queste ordinanze speciali non contengono solo finanziamenti, ma un vero e proprio sostegno alla programmazione".



