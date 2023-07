Consorzio Igp Patata del Fucino nuovo sponsor Avezzano Rugby

Nel segno dello sport e della promozione territoriale il nuovo accordo di sponsorizzazione tra l'Isweb Avezzano Rugby e il Consorzio tutela Igp Patata del Fucino.

Un nuovo legame per valorizzare un'eccellenza gastronomica marsicana conosciuta in tutta Europa e apprezzata dalle aziende del settore. Il club abruzzese, lo scorso anno tra i protagonisti del girone 3 del campionato di serie A, porterà dunque sui campi italiani il marchio del Consorzio, rinnovando il proprio impegno di contribuire alla promozione e alla riscoperta del territorio fucense.

"Siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto questo accordo - spiega il presidente dell'Isweb Avezzano Rugby, Alessandro Seritti - lo sport sa essere un eccezionale volano di promozione territoriale e il rugby, in particolare, esprime da sempre un forte senso di appartenenza. La patata del Fucino è conosciuta in tutta Europa, al pari di altri prodotti alimentari che simboleggiano una regione o un territorio come, ad esempio, la cipolla di Tropea o l'aceto balsamico di Modena. Per noi è un onore portare in giro per l'Italia questo marchio, abbiamo studiato una serie di iniziative che contribuiranno a dargli lustro".

"Scendere in campo con l'Isweb Avezzano Rugby è esaltante - replica il presidente del Consorzio, Rodolfo Di Pasquale -. Il club ha creduto molto in questo progetto e il loro entusiasmo è stato contagioso, sono sicuro che insieme potremo toglierci delle grandi soddisfazioni. Tra gli obiettivi del nostro Consorzio vi è, appunto, quello di sdoganare una volta di più questo marchio, già conosciuto in Italia e all'estero, ma farlo attraverso una realtà sportiva del territorio, stimata e virtuosa come questa, è un valore aggiunto".



