Camera Commercio Gran Sasso, bandi da 1mln sostegno imprese

Quasi un milione di euro in sostegno alle imprese del territorio di L'Aquila e Teramo.

Questa la cifra stanziata negli ultimi dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia attraverso alcuni bandi presentati all'Aquila dalla presidente dell'Ente Camerale Antonella Ballone, insieme al segretario generale Fausta Emilia Clementi, al membro di giunta Claudio Gregori e il dirigente Salvatore Florimbi. I bandi riguardano diversi ambiti e saranno visionabili sul sito della Camera di Commercio (Cameragransasso.camcom.it) nei prossimi giorni.

Tra questi: il bando per favorire l'accesso al credito per le piccole imprese. Il contributo prevede l'abbattimento fino a 3 punti del tasso di interesse sui finanziamenti, per migliorare l'accesso al credito e sostenere investimenti e liquidità aziendale. Sostegno anche per le nuove imprese giovanili e quelle a conduzione femminile. Altro bando è dedicato alle Nuove imprese giovanili: rivolto a imprese con titolare tra i 18 e i 35 anni, registrate dal 1° gennaio 2023 e con sede nelle province di L'Aquila e Teramo. Previsto, inoltre, un bando per le imprese a conduzione femminile rivolto a società cooperative, società di persone con almeno il 60% di donne nella compagine societaria e imprese individuali con titolare donna. Ancora, sarà reso disponibile un bando per la transizione digitale ed ecologica: premia progetti di digitalizzazione, modelli di business 4.0 e sostenibilità ambientale, incentivando l'uso razionale di energia nelle imprese. Infine, si parla di un bando per l'attrazione di flussi turistici: offre incentivi economici per gruppi di almeno 25 persone che alloggiano per almeno due notti in strutture turistiche dell'area di L'Aquila e Teramo, specialmente durante la bassa stagione. Benefici estesi anche alle figure che accompagnano il gruppo.

"La politica della Camera di Commercio è quella di dare supporto a tutte le attività economiche dei vari comparti", ha ribadito la presidente Ballone -. Le nostre scelte mirano a stimolare le imprese ad utilizzare i bandi messi in campo e rilanciare gli investimenti". Le domande, per tutti i bandi, potranno essere presentate solo su apposito modulo disponibile sul sito dell'ente camerale.



