A24-A25: guerra carte bollate da 2018. Sdp, 'partita aperta'

Al riconoscimento dell'indennizzo di 1,28 miliardi di euro per Strada dei Parchi, una prima trance di un risarcimento complessivo di 2,3 miliardi, si è giunti dopo un serrato e braccio di ferro tra la ex concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, e il Consiglio dei Ministri a guida Mario Draghi che il 7 luglio dello scorso ha revocato in danno la gestione, in scadenza nel 2030, adducendo il pericolo crollo di ponti e viadotti. A segnare una tregua è stato il ministero per le Infrastrutture ed i trasporti e dei Trasporti a guida Matteo Salvini. Anche se la partita non è ancora chiusa perché la ex concessionaria chiede i restanti 1,1 miliardi di euro, alla luce della stima di 2,3 fatta dai commissari nominati dal Tribunale al quale la Spa del gruppo industriale abruzzese Toto (circa 1.100 dipendenti complessivi), si è rivolta dopo essere andata in difficoltà economiche e gestionali dopo la receva della gestione.

Tanto che il Mit ha avviato una trattativa per chiudere definitivamente la vicenda - secondo la ex concessionaria viziata da presupposti non veri visto che la sicurezza autostradale e il buono stato di ponti e viadotti - è stata riconosciuta da due sentenze di tribunali dell'Aquila e Teramo che hanno assolto i vertici societari e il patron, Carlo Toto. Ma la guerra a suon di carte bollate e ricorsi giudiziari ed amministrativi ha radici più antiche e vede come avversario di Sdp le governance dei Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti che si sono succedute fino alla passata legislatura, in particolare con il ministro Enrico Giovannini: le divergenze sono emerse in maniera ufficiale dopo il crollo e la tragedia del ponte Morandi, nell'agosto del 2018, quando l'allora ministro per le Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli 'ordina' il controllo delle autostrade attenzionando ponti e viadotti delle A24 e A25. Contestualmente, si è infuocato il braccio di ferro, tra Mit e vertici di Sdp, per la firma del piano economico finanziario (Pef) che avrebbe dovuto prevedere lavori di messa in sicurezza, tra i 4,2 ed i 6,2 miliardi, (per contratto li avrebbe realizzati il gruppo Toto direttamente) delle due arterie.



