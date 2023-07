Scooter fuori strada, morto un uomo nel teramano

Perde il controllo dello scooter e finisce contro un palo: la scorsa notte un uomo di 45 anni, Ventura Poltrone, di Mosciano Sant'Angelo, è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo che era in sella ad uno scooter, lungo la strada che conduce al cimitero, per cause in corso di accertamento ha perso da solo il controllo del mezzo sbandando e andandosi poi a schiantare contro un palo. I soccorritori, una volta giunti sul posto, hanno potuto constatare solo il decesso dell'uomo.



